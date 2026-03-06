Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Энергетика
    • 06 марта, 2026
    • 10:48
    Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили перспективы энергетического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в нефтегазовом секторе.

    Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Обсуждения состоялись в ходе визита президента SOCAR Ровшана Наджафа в Абиджан.

    В рамках визита делегации, состоящей из представителей МИД Азербайджана и SOCAR, состоялся ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами Министерства иностранных дел и энергетического сектора Кот-д'Ивуара.

    МИД Азербайджана представлял заместитель министра Ялчын Рафиев и сотрудники министерства.

    В ходе встреч состоялся широкий обмен мнениями по вопросу приобретения компанией SOCAR 10% акций проекта разработки нефтегазового месторождения Балейн (Baleine), включая этапы разработки проекта, производственные мощности, логистику и коммерческие вопросы.

    Была подчеркнута стратегическая важность проекта с точки зрения расширения географии деятельности SOCAR в Африке и укрепления ее позиций на международных энергетических рынках.

