Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили перспективы энергетического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в нефтегазовом секторе.

Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Обсуждения состоялись в ходе визита президента SOCAR Ровшана Наджафа в Абиджан.

В рамках визита делегации, состоящей из представителей МИД Азербайджана и SOCAR, состоялся ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами Министерства иностранных дел и энергетического сектора Кот-д'Ивуара.

МИД Азербайджана представлял заместитель министра Ялчын Рафиев и сотрудники министерства.

В ходе встреч состоялся широкий обмен мнениями по вопросу приобретения компанией SOCAR 10% акций проекта разработки нефтегазового месторождения Балейн (Baleine), включая этапы разработки проекта, производственные мощности, логистику и коммерческие вопросы.

Была подчеркнута стратегическая важность проекта с точки зрения расширения географии деятельности SOCAR в Африке и укрепления ее позиций на международных энергетических рынках.