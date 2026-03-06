İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan Kot-d'İvuar ilə enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    • 06 mart, 2026
    • 10:13
    Azərbaycan Kot-d'İvuar ilə enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və Kot-d'İvuar enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini, o cümlədən neft və qaz sektorunda birgə layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən (SOCAR) bildirilib.

    Məlumata əsasən, SOCAR prezidenti Rövşən Nəcəf Kot-d'İvuarın Abican şəhərində səfərdə olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) və SOCAR-ın nümayəndələrindən ibarət heyətin səfəri çərçivəsində Kot-d'İvuarın XİN-in və enerji sektoru üzrə yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirilib. Səfərdə XİN-i nazir müavini Yalçın Rəfiyev və müşayiət edən əməkdaşlar təmsil edib.

    Kot-d'İvuarın Mədənlər, Neft və Energetika Nazirliyinin, həmçinin Nazirliyin Karbohidrogenlər üzrə baş direktorluğunun, eləcə də Kot-d'İvuarın milli neft şirkəti olan "PetroCI"nin rəhbər heyəti ilə görüşlərdə iki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri, o cümlədən neft və qaz sektorunda birgə layihələrin həyata keçirilməsi, investisiya imkanları və enerji təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunub.

    Görüşlərdə SOCAR-ın "Baleine" neft-qaz yatağının işlənməsi layihəsində 10 % pay alıası ilə bağlı, o cümlədən layihənin inkişaf mərhələləri, hasilat imkanları, logistika və kommersiya məsələləri barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Layihənin SOCAR-ın Afrikada fəaliyyət coğrafiyasını genişləndirmək və beynəlxalq enerji bazarlarında mövqeyini gücləndirmək baxımından strateji əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Azərbaycan Kot-d'İvuar ilə enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycan Kot-d'İvuar ilə enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycan Kot-d'İvuar ilə enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycan Kot-d'İvuar ilə enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Foto
    Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили энергетическое сотрудничество

    Son xəbərlər

    10:51

    "Bank Respublika" Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

    Maliyyə
    10:51

    İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın hərbi infrastrukturuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    10:37

    "Tottenhem" Premyer Liqada tarixi antirekorda imza atıb

    Futbol
    10:34

    DOST mərkəzlərində martın 7-9-da qeyri-iş günləri olacaq

    Daxili siyasət
    10:32
    Foto

    AMB sədri İSB-yə texnoloji infrastrukturun genişləndirilməsini tövsiyə edib

    Maliyyə
    10:31

    Azərbaycanın suverenliyinə və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı addım cavabsız qalmayacaq - RƏY

    Daxili siyasət
    10:31

    Kats İrana qarşı əməliyyatın detallarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    10:28

    Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Tbilisidə Avropa Açıq çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    10:26
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələrində Bayraktar kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti