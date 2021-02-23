Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Состоялась онлайн-встреча между Министерством энергетики, Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA) и Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой (AHК Azerbaijan).
Об этом сообщает Report со ссылкой на AERA.
Как сообщается, во встрече также приняли участие представители Министерства экономики и энергетики Германии и германских компаний, работающих в нефтегазовой сфере.
Председатель правления агентства Самир Ахундов отметил, что в Азербайджане проводится значительная работа по развитию сферы энергетического регулирования, рассказал о текущих и планируемых важных проектах в сфере возобновляемой энергии, нефти и газа. Он также отметил заинтересованность в двустороннем сотрудничестве между Германией и Азербайджаном в соответствующей области.
Представители германских компаний в нефтегазовой сфере представили презентации о своей продукции и услугах, а также ответили на вопросы о тенденциях развития, тендерах и возможностях сотрудничества.