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Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в энергетической сфере Он также отметил заинтересованность в двустороннем сотрудничестве между Германией и Азербайджаном в соответствующей области
Энергетика
23 февраля 2021 г. 14:15
Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Состоялась онлайн-встреча между Министерством энергетики, Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA) и Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой (AHК Azerbaijan).

Об этом сообщает Report со ссылкой на AERA.

Как сообщается, во встрече также приняли участие представители Министерства экономики и энергетики Германии и германских компаний, работающих в нефтегазовой сфере.

Председатель правления агентства Самир Ахундов отметил, что в Азербайджане проводится значительная работа по развитию сферы энергетического регулирования, рассказал о текущих и планируемых важных проектах в сфере возобновляемой энергии, нефти и газа. Он также отметил заинтересованность в двустороннем сотрудничестве между Германией и Азербайджаном в соответствующей области.

Представители германских компаний в нефтегазовой сфере представили презентации о своей продукции и услугах, а также ответили на вопросы о тенденциях развития, тендерах и возможностях сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Almaniya arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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