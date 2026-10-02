Азербайджан и Германия обсудили развитие экономического сотрудничества
Энергетика
- 02 октября, 2026
- 17:52
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Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке в ходе встречи обсудили возможности дальнейшего расширения экономического сотрудничества и открытия новых рыночных возможностей для компаний двух стран.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Германии в Азербайджане в соцсетях.
В публикации отмечается, что германо-азербайджанские экономические отношения развиваются в позитивном русле.
"Будь то азербайджанская энергетика, германские технологии или совместные проекты в сфере транспортной и иной взаимосвязанности - существует большой потенциал для открытия новых возможностей для компаний обеих стран", - говорится в сообщении.
Azərbaycan və Almaniya iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər
Azerbaijan and Germany discuss development of economic cooperation
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