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    Азербайджан и Германия обсудили развитие экономического сотрудничества

    Энергетика
    • 02 октября, 2026
    • 17:52
    Азербайджан и Германия обсудили развитие экономического сотрудничества

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке в ходе встречи обсудили возможности дальнейшего расширения экономического сотрудничества и открытия новых рыночных возможностей для компаний двух стран.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Германии в Азербайджане в соцсетях.

    В публикации отмечается, что германо-азербайджанские экономические отношения развиваются в позитивном русле.

    "Будь то азербайджанская энергетика, германские технологии или совместные проекты в сфере транспортной и иной взаимосвязанности - существует большой потенциал для открытия новых возможностей для компаний обеих стран", - говорится в сообщении.

    Микаил Джаббаров Дирк Лельке Азербайджано-германские отношения
    Azərbaycan və Almaniya iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər
    Azerbaijan and Germany discuss development of economic cooperation
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