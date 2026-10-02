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    Azərbaycan və Almaniya iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:56
    Azərbaycan və Almaniya iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər

    Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dirk Lölke iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və iki ölkənin şirkətləri üçün yeni bazar imkanlarının açılmasını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin sosial şəbəkələrdəki hesabında bildiriilir.

    Paylaşımda qeyd olunub ki, Almaniya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri müsbət məcrada inkişaf edir.

    "İstər Azərbaycan energetikası, istər Almaniya texnologiyaları, istərsə də nəqliyyat və digər bağlantılar sahəsində birgə layihələr olsun – hər iki ölkənin şirkətləri üçün yeni imkanların açılması istiqamətində böyük potensial mövcuddur", - məlumatda bildirilib.

    Dirk Lölke Mikayıl Cabbarov Azərbaycan-Almaniya münasibətləri
    Азербайджан и Германия обсудили развитие экономического сотрудничества
    Azerbaijan and Germany discuss development of economic cooperation
    MiniBoss
    MiniBoss

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