Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ

Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили проведение первого аукциона по проекту "Поддержка проведения аукционов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане".
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.
На встрече приняли участие представители Госагентства, ЕБРР, Synergy Consulting и других консалтинговых компаний.
Стороны обсудили график проведения аукционов, создание аукционной комиссии и другие вопросы.