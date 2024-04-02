Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ

Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили проведение первого аукциона по проекту "Поддержка проведения аукционов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане".

Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили проведение первого аукциона по проекту "Поддержка проведения аукционов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане".

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.

На встрече приняли участие представители Госагентства, ЕБРР, Synergy Consulting и других консалтинговых компаний.

Стороны обсудили график проведения аукционов, создание аукционной комиссии и другие вопросы.