Азербайджан готовится добыть 2-миллиардную тонну нефти

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 ноября этого года в Азербайджане будет добыта 2-миллиардная тонна нефти.

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

По его словам, Азербайджан до сегодняшнего дня добыл 1,971 млрд тонн нефти, из них 971 млн тонн - на суше, 1 млрд тонн – в море: "Для достижения объема в 2 млрд нужно добыть еще 29 млн тонн. Расчеты показывают, что это произойдет 25 ноября 2017 года".