 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан готовится добыть 2-миллиардную тонну нефти

    Это произойдет 25 ноября 2017 года

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 ноября этого года в Азербайджане будет добыта 2-миллиардная тонна нефти.

    Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCARХошбахт Юсифзаде.

    По его словам, Азербайджан до сегодняшнего дня добыл 1,971 млрд тонн нефти, из них 971 млн тонн - на суше, 1 млрд тонн – в море: "Для достижения объема в 2 млрд нужно добыть еще 29 млн тонн. Расчеты показывают, что это произойдет 25 ноября 2017 года".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi