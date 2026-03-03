Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Азербайджан готовит к запуску четыре новых upstream-проекта

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 13:07
    Азербайджан готовит к запуску четыре новых upstream-проекта

    Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию четыре новых upstream-проекта в 2026–2029 годах, усиливая потенциал добычи и экспортные возможности.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

    По его словам, уже в текущем году ожидается получение первого газа в рамках проекта по разработке свободного газа на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли". Кроме того, реализуются еще четыре разведочных проекта на суше и на море.

    "Несмотря на позитивные подвижки, включая вхождение компании ADNOC (XRG) из ОАЭ в число акционеров Южного газового коридора, для существенного увеличения поставок в Европу необходима четкая и долгосрочная политическая рамка, подкрепленная конкретными финансовыми механизмами", - отметил министр.

    Парвиз Шахбазов также проинформировал о текущем статусе проектов по созданию 8 ГВт мощностей возобновляемой энергетики для обеспечения внутреннего потребления и экспорта.

    Он подчеркнул значимость формирования "зеленых" энергетических коридоров и интерконнекторов - Каспий–Черное море–Европа, прямого маршрута из Нахчывана, а также направлений Азербайджан–Турция–Европа (в том числе через Армению), Транскаспийского маргшрута и коридора Восток–Запад. По его словам, данные межрегиональные энергосвязи и поставки электроэнергии дополнительно усилят роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

