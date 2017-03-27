Азербайджан экспортировал в Турцию 590 млн кубометров газа

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В январе этого года из Азербайджана в Турцию транспортировано 590,35 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 0,69% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. За отчетный период доля азербайджанского газа составила 9,98% общего газового импорта Турции.

В январе Турция импортировала в целом 5 914,34 млн кубометров газа, что на 9,67% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Из них объемы импорта по трубопроводам составили 4 209,33 млн кубометров (71,17), доля сжиженного газа (LNG) - 1 705,01 млн кубометров (28,83%). В отчетном периоде импорт LNG увеличился на 46,98%, объемы импорта по трубопроводам сократились на 0,56%.

За отчетный период Турция импортировала 2 829,41 млн кубометров газа из России, 254,32 млн кубометров – Норвегии, 384,04 млн кубометров - Нигерии, 349,90 млн кубометров – Катара, 789,58 млн кубометров - Ирана, 636,60, млн кубометров – Алжира, 80,15 млн кубометров - США.

Отметим, что согласно газовому соглашению между Азербайджаном и Турцией, подписанному в марте 2001 года, добываемый в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз" природный газ экспортируется в эту страну. Азербайджанский газ экспортируется в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум. Поставки азербайджанского газа в Турцию в рамках данного проекта начаты в июле 2007 года.