Азербайджан экспортировал более 15 млрд куб. м природного газа в Европу по TAP

С момента ввода в эксплуатацию Транс-Адриатического трубопровода (TAP) из Азербайджана в Европу было перевезено более 15 миллиардов кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице трубопровода в Twitter.

"TAP транспортировал более 15 млрд куб. м природного газа в Европу с 31 декабря 2020 года, когда начались первые поставки газа по трубопроводу, способствуя энергетической безопасности Европы", - говорится в публикации.