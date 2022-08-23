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Азербайджан экспортировал более 15 млрд куб. м природного газа в Европу по TAP

Азербайджан экспортировал более 15 млрд куб. м природного газа в Европу по TAP С момента ввода в эксплуатацию Транс-Адриатического трубопровода (TAP) из Азербайджана в Европу было перевезено более 15 миллиардов кубометров природного газа.
Энергетика
23 августа 2022 г. 15:25
Азербайджан экспортировал более 15 млрд куб. м природного газа в Европу по TAP

С момента ввода в эксплуатацию Транс-Адриатического трубопровода (TAP) из Азербайджана в Европу было перевезено более 15 миллиардов кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице трубопровода в Twitter.

"TAP транспортировал более 15 млрд куб. м природного газа в Европу с 31 декабря 2020 года, когда начались первые поставки газа по трубопроводу, способствуя энергетической безопасности Европы", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке TAP transports over 15 bcm of natural gas from Azerbaijan to Europe 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan TAP ilə Avropaya 15 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib

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