Азербайджан более чем втрое увеличил экспорт электроэнергии

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года Азербайджан продал в зарубежные страны электроэнергию на 25,915 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 17,7 млн долларов или в 3,15 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

За 7 месяцев этого года в зарубежные страны продано 597,699 млн кВт/час электроэнергии, что на 419,519 млн кВт/час или в 3,4 раза больше показателя аналогичного периода 2016 года.

За отчетный период экспорт электроэнергии составил 0,42% общего объема экспорта Азербайджана.