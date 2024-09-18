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Азер Мамедов: Азербайджан на первом месте по уровню газификации

Азер Мамедов: Азербайджан на первом месте по уровню газификации Уровень газификации в Азербайджане приближается к 97%.
Энергетика
18 сентября 2024 г. 15:32
Азер Мамедов: Азербайджан на первом месте по уровню газификации

Уровень газификации в Азербайджане приближается к 97%.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Азер Мамедов на I Международном форуме Caspian Gas Industry Forum в Баку.

По его словам, Азербайджан по этому показателю опережает такие страны, как Нидерланды, Грузия, Италия.

"Общая протяженность газораспределительной сети "Азеригаз" составляет более 73 тыс. км, а число абонентов - около 2 млн 600 тыс. В стране стремительно проводится газификация. Одной из основных проблем "Азеригаз" является устаревшая инфраструктура. Некоторые линии газопровода были проложены более 70 лет назад. Естественно, их следует заменить", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azər Məmmədov: “Azərbaycan qazlaşma səviyyəsinə görə dünyada birincidir”

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