AZAL: Внедрение информационных технологий позволит снизить расход топлива

Расход топлива самолетами можно снизить за счет расширения применения информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщает Report, об этом заявил советник президента AZAL Афган Бахышов на Глобальном дне молодежи (GYC-25) в Баку.

Он подчеркнул актуальность снижения расхода топлива воздушными судами на фоне экологических проблем: "Когда самолеты расходуют много топлива, в определенном смысле загрязняется и окружающая среда. Поэтому процесс заправки также требует внедрения ИКТ-решений, которые помогут нам оптимизировать и повысить эффективность деятельности".

А. Бахышов отметил, что расширение применения технологий позволит, в частности, снизить потребление топлива: "Это очень важно для устойчивого развития. Поэтому мы стараемся максимально использовать эту возможность".