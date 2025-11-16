İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    AZAL: İKT həlləri ilə təyyarələrin yanacaq sərfiyyatını azaltmaq mümkündür

    Energetika
    • 16 noyabr, 2025
    • 14:51
    AZAL: İKT həlləri ilə təyyarələrin yanacaq sərfiyyatını azaltmaq mümkündür

    İKT həllərindən daha yaxşı istifadə etməklə təyyarələrdə yanacaq istehlakını azaltmaq olar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) prezidentinin müşaviri Əfqan Baxışov Bakıda keçirilən Qlobal Gənclər Günündə (GYC-25) bildirib.

    Onun sözlərinə görə, aviasiyada əsas məsələ təyyarələrdir: "Təyyarə bir marşrutdan digərinə uçan zaman yanacaq istifadə edir. Təyyarələr çox yanacaq sərf etdikdə isə müəyyən mənada hava məkanımız və ətraf mühitimiz də çirklənir. Buna görə də yanacaq doldurma prosesi də bizə daha səmərəli olmağa, işimizi optimallaşdırmağa kömək edəcək İKT həllərinə ehtiyac duyur".

    Ə. Baxışov qeyd edib ki, İKT həllərindən daha yaxşı istifadə etməklə yanacaq istehlakını azaltmaq olar: "Eyni zamanda, bu davamlı inkişaf üçün daha yaxşıdır. Buna görə də biz bu imkandan daha çox istifadə etməyə çalışırıq".

    AZAL Əfqan Baxışov GYC-25

    Son xəbərlər

    15:08

    Azərbaycanın U-21 millisinin Cəbəllütariqlə oyununun hakim təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    14:51

    AZAL: İKT həlləri ilə təyyarələrin yanacaq sərfiyyatını azaltmaq mümkündür

    Energetika
    14:49

    "Yüksəliş" müsabiqəsi çərçivəsində növbəti intellektual yarış keçirilib

    Daxili siyasət
    14:41

    Əfqan Baxışov: "Heydər Əliyev Aeroportunda "ağıllı hava limanı" qurmaq planlaşdırılır"

    İKT
    14:27

    Bərdə sakini Ağdərədə minaya düşüb

    Hadisə
    14:10

    "Milan" "Real"ın oyunçusu üçün 10 milyon avro təklif etməyə hazırdır

    Futbol
    14:07

    Hacıqabulda xaricdə iş vədi ilə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    14:00

    ÜST: Yeni BMT-Azərbaycan əməkdaşlıq çərçivəsi rəqəmsal və innovativ həllərin vacibliyini vurğulayır

    İKT
    13:32

    İlham Əliyev: Əminəm ki, Daşkənddəki İslam Sivilizasiyası Mərkəzi İslam dünyası üçün qürur mənbəyinə çevriləcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti