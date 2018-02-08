Австралийская компания проведет геотехнические исследования для новой платформы АЧГ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Австралийская компания Benthic будет проводить геотехнические исследования на территории, где предлагается установить платформу "Центрально-Восточный Азери", строительство которой запланировано в рамках нового соглашения по блоку "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Benthic будет выполнять геотехнические работы с судна Topaz Caspian Supporter в первом квартале этого года.

Отмечается, что портативное устройство с дистанционным управлением будет собирать необходимую информацию. По завершении морских операций и лабораторных испытаний будут подготовлены соответствующие геотехнические данные.

Напомним, что 14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений АЧГ. Соглашение 31 октября ратифицировано в Милли Меджлисе.

Первая добыча с новой платформы начнется, предположительно, в 2023 году.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC VideshLtd. (OVL) - 2,31%.