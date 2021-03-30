Анар Мамедов: В STAR и Petkim отходы будут сокращаться ежегодно на 1%

К 2030 году прогнозируется снижение спроса на продукты нефтепереработки

"Мы ожидаем серьезных изменений на рынке нефтепереработки в будущем".

Как передает Report, об этом агентству Anadolu сообщил глава Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция и генеральный директор Petкim Анар Мамедов.

По его словам, к 2030 году прогнозируется снижение спроса на продукты нефтепереработки: "По мере сужения рынка будут изменения в количестве игроков и усилится конкуренция. Некоторым игрокам придется покинуть рынок".

А.Мамедов говорит, что рынок покинут более старые, неэффективные и не имеющие современных технологий компании, и большая часть нефтеперерабатывающих заводов в Европе находится в таком состоянии: "В Европе в последние годы не строятся новые НПЗ. Все эти процессы создадут возможность для Турции. По этой причине мы прилагаем усилия для повышения эффективности и модернизации на НПЗ STAR и Petkim. Присутствие на рынке Турции является для нас большой возможностью".

С другой стороны, А. Мамедов отметил, что в краткосрочной перспективе снижение спроса в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях нереально: "Поэтому важнее то, что и как мы производим. Изменение климата - самый большой кризис, с которым мы сталкиваемся, и доля возобновляемых источников энергии также растет".

"Наша цель также состоит в том, чтобы к 2035 году сокращать выбросы STAR и Petkim на 1% ежегодно. Это амбициозная цель, но мы достигли ее в 2020 году, и мы очень уверены в нашем плане на будущее. С другой стороны, в этом году нефтеперерабатывающий завод STAR вошел в сеть Global Lighthouse Network Всемирного экономического форума, благодаря использованию технологии Индустрии 4.0 в производстве, и стал первым нефтеперерабатывающим заводом в мире, получившим эту награду".