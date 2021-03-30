О нас
Report Georgia
Аудио новости

Анар Мамедов: В STAR и Petkim отходы будут сокращаться ежегодно на 1%

Анар Мамедов: В STAR и Petkim отходы будут сокращаться ежегодно на 1% К 2030 году прогнозируется снижение спроса на продукты нефтепереработки
Энергетика
30 марта 2021 г. 15:24
Анар Мамедов: В STAR и Petkim отходы будут сокращаться ежегодно на 1%

"Мы ожидаем серьезных изменений на рынке нефтепереработки в будущем".

Как передает Report, об этом агентству Anadolu сообщил глава Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция и генеральный директор Petкim Анар Мамедов.

По его словам, к 2030 году прогнозируется снижение спроса на продукты нефтепереработки: "По мере сужения рынка будут изменения в количестве игроков и усилится конкуренция. Некоторым игрокам придется покинуть рынок".

А.Мамедов говорит, что рынок покинут более старые, неэффективные и не имеющие современных технологий компании, и большая часть нефтеперерабатывающих заводов в Европе находится в таком состоянии: "В Европе в последние годы не строятся новые НПЗ. Все эти процессы создадут возможность для Турции. По этой причине мы прилагаем усилия для повышения эффективности и модернизации на НПЗ STAR и Petkim. Присутствие на рынке Турции является для нас большой возможностью".

С другой стороны, А. Мамедов отметил, что в краткосрочной перспективе снижение спроса в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях нереально: "Поэтому важнее то, что и как мы производим. Изменение климата - самый большой кризис, с которым мы сталкиваемся, и доля возобновляемых источников энергии также растет".

"Наша цель также состоит в том, чтобы к 2035 году сокращать выбросы STAR и Petkim на 1% ежегодно. Это амбициозная цель, но мы достигли ее в 2020 году, и мы очень уверены в нашем плане на будущее. С другой стороны, в этом году нефтеперерабатывающий завод STAR вошел в сеть Global Lighthouse Network Всемирного экономического форума, благодаря использованию технологии Индустрии 4.0 в производстве, и стал первым нефтеперерабатывающим заводом в мире, получившим эту награду".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Anar Mammadov: Wastes in STAR and Petkim will reduce by 1% every year 
Версия на азербайджанском языке Anar Məmmədov: "STAR və “Petkim”də tullantılar hər il 1% azaldılacaq"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi