Аналитики предсказали Европе дефицит нефти

Нефтедобыча будет снижаться быстрее, чем Европа сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива, поэтому европейские страны, вероятно, столкнутся с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.

«Повысится риск надвигающегося кризиса с поставками нефти и серьезного шока рыночных цен», — говорится в тексте.

При этом специалисты называют «систематическим снижением» состояние добывающей отрасли в России и бывших республиках СССР, обеспечивающих более 40% поставок нефти в ЕС. Кроме того, добыча нефти в Африке, которая составляет более 10% поставок нефти в Евросоюз, также резко сократится в течение следующего десятилетия. На ситуацию, по данным аналитиков, может повлиять коронавирус, который затормозит инвестиции в новые нефтяные проекты.