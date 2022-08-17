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Аналитики ожидают роста коммерческих запасов нефти в США

Аналитики ожидают роста коммерческих запасов нефти в США Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, немного выросли по сравнению с показателем предыдущей недели.
Энергетика
17 августа 2022 г. 13:19
Аналитики ожидают роста коммерческих запасов нефти в США

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, немного выросли по сравнению с показателем предыдущей недели.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков и трейдеров.

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 6-12 августа увеличились на 100 тыс. баррелей. Пять аналитиков предполагают сокращение запасов, а шестеро ожидают роста. Оценки варьируются от —4 млн баррелей до +3 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 14.30 по Гринвичу в среду.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 900 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3,1 млн баррелей до +2 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе выросли на 1,3 млн баррелей. Оценки варьируются от —1,5 млн баррелей до +3,6 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, упала на 0,1 процентного пункта, до 94,2%. Прогнозы варьируются от —0,9 процентного пункта до +1,1 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

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Версия на английском языке Analysts expect US commercial oil inventories to rise

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