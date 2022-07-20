Аналитики ожидают роста коммерческих запасов нефти в США

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на этой неделе выросли по сравнению с предыдущим показателем.

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на этой неделе выросли по сравнению с предыдущим показателем.

Как передает Report, такой прогноз дали 11 аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal.

Запасы нефти в хранилищах с 9 по 15 июля увеличились на 600 тыс. баррелей, считают они. Четверо аналитиков предполагают сокращение запасов, а семеро ожидают роста. Оценки варьируются от -2,3 млн баррелей до +3,7 млн баррелей.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, увеличились на 200 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от -2,1 млн баррелей до +4,8 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе выросли на 1,2 млн баррелей. Оценки варьируются от -800 тыс. баррелей до +2,8 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, повысилась на 0,2 процентного пункта до 95,1%. Прогнозы варьируются от -0,5 процентного пункта до +0,8 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.