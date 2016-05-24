​АМОК передала SOCAR в первом квартале 692 млн. кубометров попутного газа

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) передала Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 692 млн. кубометров попутного газа (в среднем 7,6 млн. кубометров в сутки).

Как сообщает Report со ссылкой на отчет оператора проекта - компании BP-Azerbiajan, это на 42% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отмечается, что остальная часть попутного газа вновь закачана в коллектор для поддержания давления.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК). АМОК управляет блоком месторождений в лице компании BP.

Участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (OVL, 2,7%).