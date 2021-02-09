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Алжир перестает быть нефтяной державой

Алжир перестает быть нефтяной державой Для поддержания бездефицитного госбюджета Алжиру, по подсчетам МВФ, необходима цена на нефть в районе 135 долларов США за баррель
Энергетика
9 февраля 2021 г. 09:39
Алжир перестает быть нефтяной державой
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По подсчетам агентства Bloomberg, экспорт алжирской нефти и газа в 2020 году упал на 30%.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", негативная тенденция продолжилась и в этом году — по итогам января продажи сырой нефти упали до 290 тыс. баррелей в день, что на 36% меньше, чем в декабре, и является рекордно низким показателем с 2017 года. В качестве причин такой ситуации агентство называет просчеты в управлении нефтегазовой промышленностью страны и недостаточные инвестиции в сектор.

По мнению министра экономического планирования Шарифа Бельмихуба, столь резкое сокращение экспорта нефти и газа может привести к тому, что в течение ближайших десяти лет Алжир может и вовсе прекратить продажу этого сырья за рубеж.

«Алжир больше не является нефтяной державой», — заявил чиновник в эфире местного радио. Проблемы усугубляются тем, что для поддержания бездефицитного государственного бюджета Алжиру, по подсчетам МВФ, необходима цена на нефть в районе 135 долларов США за баррель — выше, чем для любой другой арабской страны-экспортера, а она сейчас стоит более чем вдвое дешевле, в районе 60 долларов США за баррель.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Əlcəzair neft ölkəsi deyil"

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