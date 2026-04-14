Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Алпарслан Байрактар: Турция не видит рисков для энергоснабжения из-за ситуации в Ормузе

    Энергетика
    • 14 апреля, 2026
    • 16:16
    Алпарслан Байрактар: Турция не видит рисков для энергоснабжения из-за ситуации в Ормузе

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что ситуация вокруг Ормузского пролива отражается на Турции преимущественно в виде роста цен на энергоносители.

    Как передает Report, об этом заявил Байрактар в эфире телеканала TV100.

    "Ситуация с Ормузским проливом переходит в более проблемную фазу. С точки зрения энергобезопасности наша страна по-прежнему находится на прежнем уровне. На данный момент каких-либо проблем не наблюдается. Это связано с тем, что Турция не использует Ормузский пролив для транзита природного газа", - отметил министр.

    Он добавил, что всего порядка 10% импортируемой Турцией нефти проходит через этот водный путь.

    "Таким образом, для нашей страны данный показатель является допустимым. Однако фактор, влияющий на весь мировой рынок, а значит и на Турцию, безусловно связан с ценовой динамикой", - подчеркнул Байрактар.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.

    Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Алпарслан Байрактар Поставки энергоресурсов Турция
    Alparslan Bayraktar: Türkiyə Hörmüz boğazı ilə bağlı vəziyyətə görə enerji təchizatı üçün risk görmür

