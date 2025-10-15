Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Алкис Дракинос: ЕБРР может изучить инвестиционные возможности в водородные проекты Азербайджана

    Энергетика
    • 15 октября, 2025
    • 17:50
    Алкис Дракинос: ЕБРР может изучить инвестиционные возможности в водородные проекты Азербайджана

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) помогает Азербайджану в разработке национальной водородной стратегии для перехода к практическим действиям.

    Об этом в интервью Report сказал региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Дракинос.

    "Мы помогли властям подготовить первый Национальный стратегический обзор по водороду, представленный на COP29 [29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - ред.]. Сейчас мы помогаем в разработке самой стратегии для перехода к практическим действиям. Необходимые шаги включают введение четкого регулирования и запуск пилотных проектов на базе растущих мощностей возобновляемой энергетики, а также создание инфраструктуры для интеграции водорода с сетями, промышленностью и потенциальными экспортными маршрутами", - сказал А. Дракинос.

    Он добавил, что ЕБРР в настоящее время помогает в разработке нормативно-правовой базы: "Мы также можем рассмотреть возможности инвестирования в пилотные проекты и содействовать интеграции с более широкими энергетическими системами. Для нас ключевыми факторами являются экономическая целесообразность, измеримая декарбонизация и твердая приверженность заинтересованных сторон. При наличии этих факторов мы можем многого добиться вместе!".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке

    Лента новостей