İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Alkis Drakinos: "EBRD Azərbaycanın hidrogen layihələrinə investisiya imkanlarını araşdıra bilər"

    Energetika
    • 15 oktyabr, 2025
    • 18:31
    Alkis Drakinos: EBRD Azərbaycanın hidrogen layihələrinə investisiya imkanlarını araşdıra bilər

    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) praktiki fəaliyyətə keçmək üçün Milli Hidrogen Strategiyasının hazırlanmasında Azərbaycana kömək edir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində EBRD-nin Qafqaz üzrə regional direktoru Alkis Drakinos deyib.

    "Biz COP29-da [BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası - red.] təqdim edilən Hidrogen üzrə ilk Milli Strateji İcmalın hazırlanmasında hökumətə kömək etdik. İndi biz praktiki fəaliyyətə keçmək üçün strategiyanın özünün hazırlanmasında yardım edirik. Zəruri addımlara aydın tənzimləmənin tətbiqi və artmaqda olan bərpa olunan enerji bazasında pilot layihələrə start verilməsi, habelə hidrogenin şəbəkələr, sənaye və potensial ixrac marşrutlarına inteqrasiyası üçün infrastrukturun yaradılması daxildir", - o bildirib.

    Regional direktor əlavə edib ki, EBRD hazırda normativ-hüquqi bazanın hazırlanmasında kömək edir: "Biz həmçinin pilot layihələrə investisiya qoyuluşu imkanlarını nəzərdən keçirə və daha geniş enerji sistemlərinə inteqrasiyaya kömək edə bilərik. Bizim üçün əsas amillər iqtisadi məqsədəuyğunluq, ölçülə bilən dekarbonizasiya və maraqlı tərəflərin sadiqliyidir. Bu amillərin mövcud olması halında birlikdə çox şeyə nail ola bilərik!"

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

    EBRD Azərbaycan Milli Hidrogen Strategiyası Alkis Drakinos
    Алкис Дракинос: ЕБРР может изучить инвестиционные возможности в водородные проекты Азербайджана

    Son xəbərlər

    18:51

    Araqatsotn yeparxiyasının yepiskopu həbs edilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    18:49
    Foto

    Culfada su anbarında balıqlar kütləvi şəkildə tələf olub

    Ekologiya
    18:34
    Foto

    Azərbaycan hərbi qulluqçuları "Eternity-2025" təlimində iştirak edir

    Hərbi
    18:34

    Hikmət Hacıyev Almaniya XİN-in Dövlət katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:31

    Alkis Drakinos: "EBRD Azərbaycanın hidrogen layihələrinə investisiya imkanlarını araşdıra bilər"

    Energetika
    18:30

    Sabah Aİ missiyasının iştirakı ilə "Rəfah" keçidinin açılması gözlənilir

    Digər ölkələr
    18:28

    ANAMA ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin birgə təşkil etdiyi kurslara bugünədək 243 müdavim cəlb olunub

    Sosial müdafiə
    18:19
    Foto

    Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    18:14

    "Azər-Türk Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti