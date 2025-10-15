Алкис Дракинос: Соглашение при поддержке США способно изменить карту связности Кавказа - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан стоит на пороге нового этапа экономического развития: страна активно диверсифицирует экономику, расширяет участие в "зеленой" повестке и укрепляет роль транспортного хаба на перекрестке Европы и Азии. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является одним из ключевых международных партнеров Баку в этих процессах.

Почему ЕБРР делает ставку на возобновляемую энергетику и транспортную связность, какие перспективы открывает национальная водородная стратегия и как "зеленые коридоры" могут изменить региональную экономику, в интервью Report рассказал региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Дракинос.

- Господин Дракинос, как бы Вы в целом охарактеризовали приоритеты и стратегические направления деятельности ЕБРР в Азербайджане в ближайшие годы? На ваш взгляд, какие области наиболее перспективны для углубления сотрудничества?

- Наши стратегические приоритеты для Азербайджана на предстоящие пять лет хорошо согласованы с многообещающими экономическими перспективами страны и ее конкурентными преимуществами: мы будем сосредоточены на: поддержке экономической диверсификации; продвижении "зеленого перехода"; укреплении роли страны в качестве центра региональной связности. Важно, что эти направления тесно совпадают как с амбициями Азербайджана, так и с нашим мандатом.

Что касается диверсификации, мы продолжим активно поддерживать частный сектор - от консультаций стартапам в рамках нашей программы Star Venture до финансирования и предоставления технической помощи малым и средним предприятиям, крупным корпорациям и банкам-партнерам, помогая им расширять конкурентоспособность и улучшать доступ к финансированию.

В "зеленой" повестке наблюдается сильный импульс: мы гордимся тем, что на сегодняшний день являемся единственным международным финансовым институтом, участвующим во всех проектах возобновляемой энергетики промышленного масштаба в Азербайджане. В совокупности эти проекты обеспечат более 1 гигаватта чистой энергии, и мы уверены, что это только начало!

В плане связности мы прекрасно понимаем, что географическое расположение Азербайджана делает его ключевым звеном Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута). Прогресс, достигнутый в рамках мирного соглашения при поддержке США, показывает обнадеживающие перспективы для дальнейшего укрепления региональной интеграции, открывая новые возможности для торговли, инвестиций и инклюзивного роста.

В идеале такая связность должна быть не только быстрее и надежнее, но также более "зеленой" и устойчивой. ЕБРР занимает отличные позиции, чтобы внести весомый вклад в достижение этой цели.

Мы все очень рады этому новому перспективному этапу нашего партнерства!

- ЕБРР уделяет большое внимание устойчивым и "зеленым" инициативам. Заинтересован ли Банк в проектах, связанных с "зелеными коридорами" через Азербайджан, и каким образом он может быть вовлечен в их реализацию? Какие факторы являются ключевыми при принятии решения о поддержке таких проектов?

- Устойчивое развитие является центральным элементом нашего мандата. Мы можем участвовать в финансировании или софинансировании крупномасштабных проектов по модернизации транспортной инфраструктуры, привлекать средства доноров на устойчивые компоненты и проводить тщательные технико-экономические, экологические и социальные исследования для снижения рисков проектов, обеспечения инвестиционной привлекательности и максимального увеличения выгоды для всех участников.

Мы также способствуем определению не только инвестиционных решений, но и "мягких" мер, направленных на создание более бесшовной, устойчивой и конкурентоспособной системы.

Решения "зеленого коридора" на практике включают мультимодальную интеграцию - соединение железнодорожного, портового, морского и автомобильного сообщений, цифровизацию логистических процессов, а также меры по обеспечению энергетического перехода вдоль маршрута. Конкретным примером является наше исследование по контрейлерам, реализованное совместно с железными дорогами Грузии и Азербайджана. Проект предусматривает перевозку грузовиков вместе с водителями по железной дороге между Батуми и Баку, что позволит снизить транспортные заторы и уменьшить выбросы.

При рассмотрении инвестиций ключевыми факторами выступают четкая экономическая целесообразность и банковская привлекательность, реальный и измеримый экологический эффект, а также твердая приверженность всех участников процессу. "Зеленые коридоры" представляют собой более чистую и умную форму связности - экосистему экономических акторов, эффективно сотрудничающих между собой. ЕБРР, обладающий значительным опытом в этой сфере, является надежным и естественным партнером для реализации таких инициатив.

- Банк поддержал разработку национальной водородной стратегии Азербайджана. Каковы, на ваш взгляд, должны быть следующие шаги для ее практической реализации? В каких областях сотрудничество с ЕБРР может быть наиболее продуктивным - производство, экспорт, внедрение технологий или совершенствование регулирования?

- Действительно, мы помогли властям подготовить первый Национальный стратегический обзор по водороду, представленный на COP29 [29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - ред.]. Сейчас мы помогаем в разработке самой стратегии для перехода к практическим действиям. Необходимые шаги включают введение четкого регулирования и запуск пилотных проектов на базе растущих мощностей возобновляемой энергетики, а также создание инфраструктуры для интеграции водорода с сетями, промышленностью и потенциальными экспортными маршрутами.

ЕБРР в настоящее время помогает в разработке нормативно-правовой базы. Мы также можем рассмотреть возможности инвестирования в пилотные проекты и содействовать интеграции с более широкими энергетическими системами. Для нас ключевыми факторами являются экономическая целесообразность, измеримая декарбонизация и твердая приверженность заинтересованных сторон. При наличии этих факторов мы можем многого добиться вместе!

- Бакинский международный морской порт готовится к реализации второй фазы расширения. Рассматривает ли ЕБРР участие в этом проекте - как в плане финансирования, так и технической поддержки? Какие приоритеты Банк видит в развитии портовой инфраструктуры в более широком регионе?

- Мы внимательно следим за планами расширения Бакинского порта и готовы рассмотреть возможность участия, если условия будут приемлемыми для всех сторон. Наши приоритеты в области портовой инфраструктуры ясны. Мы стремимся обеспечить финансовую устойчивость проектов, их экологическую безопасность и вклад в развитие региональной транспортной инфраструктуры.

Также важно учитывать "более широкую картину" - концепцию сквозной связности, а также текущие и планируемые инвестиции в других звеньях маршрутов. Мы уже активно участвуем в развитии транспортной инфраструктуры на восточном побережье Каспия, включая порт Актау. Поэтому видим значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества и готовы к его расширению.

- В последнее время широко обсуждается Зангезурский коридор (также называемый "Маршрут Трампа"). Как ЕБРР оценивает перспективы таких трансграничных инициатив? Может ли Банк сыграть роль в их поддержке с учетом политической и региональной чувствительности?

- Мы приветствуем шаги, которые укрепляют региональную связность и способствуют прочному миру. Трансграничные инициативы, такие как соглашение при поддержке США, могут придать Среднему коридору больший масштаб и устойчивость как маршруту между Азией и Европой. Это соглашение может изменить ландшафт связности на Кавказе.

Наш последний отчет о региональных экономических перспективах подтвердил, что такой прогресс может открыть новые торговые пути, улучшить доверие инвесторов и стимулировать экономический рост всего региона.

ЕБРР готов поддержать крупные инфраструктурные проекты посредством долгосрочного финансирования, в том числе в Нахчыване, а также путем привлечения донорских средств с учетом устойчивых компонентов. Кроме того, мы предлагаем наш богатый опыт в сфере технической поддержки и участия в политическом диалоге.

-На COP29 ЕБРР выразил поддержку внедрению системы конкурентных аукционов для проектов в сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Ожидается ли проведение новых аукционов в ближайшем будущем с участием Банка, и каких результатов вы ожидаете от реализации этого механизма?

- Мы гордимся тем, что поддержали власти в подготовке первого в Азербайджане конкурентного аукциона по возобновляемой энергетике, который был завершен почти год назад и на COP29 был объявлен победитель. Это было важное достижение: аукционы обеспечивают прозрачность, конкуренцию и снижение издержек - именно те условия, которые нужны инвесторам.

Первый раунд аукциона и связанные с ним изменения в законодательной и нормативной базе заложили основу для последующих раундов. Сейчас мы готовы предоставить как техническую поддержку, так и финансирование. Мы ожидаем, что этот механизм привлечет больше международных участников и их высококачественные частные инвестиции, ускорит развитие ветровой и солнечной энергетики и обеспечит поставки чистой энергии по конкурентоспособным ценам. У нас есть все основания для оптимизма в этом отношении.