Пять полицейских погибли в результате нападения на служебный автомобиль в Пакистане

В Пакистане в результате нападения неизвестных на полицейский автомобиль погибли пять полицейских.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Гургури округа Карак провинции Хайбер-Пахтунхва.

На месте происшествия находится большой полицейский контингент и ведется поисковая операция.

Причины инцидента расследуются.