    Пять полицейских погибли в результате нападения на служебный автомобиль в Пакистане

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 09:52
    Пять полицейских погибли в результате нападения на служебный автомобиль в Пакистане

    В Пакистане в результате нападения неизвестных на полицейский автомобиль погибли пять полицейских.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

    Согласно информации, инцидент произошел в районе Гургури округа Карак провинции Хайбер-Пахтунхва.

    На месте происшествия находится большой полицейский контингент и ведется поисковая операция.

    Причины инцидента расследуются.

    Пакистан полиция вооруженное нападение погибшие
