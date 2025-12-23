Пять полицейских погибли в результате нападения на служебный автомобиль в Пакистане
- 23 декабря, 2025
- 09:52
В Пакистане в результате нападения неизвестных на полицейский автомобиль погибли пять полицейских.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Гургури округа Карак провинции Хайбер-Пахтунхва.
На месте происшествия находится большой полицейский контингент и ведется поисковая операция.
Причины инцидента расследуются.
