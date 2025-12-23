İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Pakistanda polis maşınına hücum olub, 5 nəfər ölüb

    • 23 dekabr, 2025
    • 10:05
    Pakistanda polis maşınına hücum olub, 5 nəfər ölüb

    Pakistanda naməlum şəxslərin polis maşınına hücumu nəticəsində 5 nəfər ölüb.

    Bu barədə "Report" Pakistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hadisə Hayber-Paxtunxva əyalətinin Karak dairəsinin Qururi bölgəsində baş verib.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, insidentin səbəbələri araşdırılır.

    Пять полицейских погибли в результате нападения на служебный автомобиль в Пакистане

