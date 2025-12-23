Pakistanda polis maşınına hücum olub, 5 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 23 dekabr, 2025
- 10:05
Pakistanda naməlum şəxslərin polis maşınına hücumu nəticəsində 5 nəfər ölüb.
Bu barədə "Report" Pakistan KİV-inə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hadisə Hayber-Paxtunxva əyalətinin Karak dairəsinin Qururi bölgəsində baş verib.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, insidentin səbəbələri araşdırılır.
