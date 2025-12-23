Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Два международных рейса совершили вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев

    • 23 декабря, 2025
    • 10:01
    Два международных рейса совершили вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев

    Капитан воздушного судна авиакомпании Finnair, выполнявший рейс по маршруту Хельсинки – Пхукет, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

    Самолет Airbus A350 благополучно приземлился в Бакинском аэропорту в 00:54 по местному времени. Сразу после посадки пассажиру была оперативно оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован в одну из городских клиник.

    В 02:59 воздушное судно продолжило полет по маршруту назначения.

    Кроме того, капитан воздушного судна авиакомпании Cargolux Airlines, следовавшего по маршруту Чжэнчжоу – Ашхабад, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев по причине неблагоприятных метеорологических условий в аэропорту назначения.

    Самолет Boeing 747 благополучно приземлился в Бакинском аэропорту в 08:32 по местному времени.

    Все мероприятия были выполнены в строгом соответствии с установленными процедурами и международными стандартами авиационной безопасности.

    AZAL Бакинский аэропорт вынужденная посадка
    İki beynəlxalq reys Bakı aeroportunda məcburi eniş edib
    Two international flights make emergency landings at Heydar Aliyev International Airport

