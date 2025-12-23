İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İki beynəlxalq reys Bakı aeroportunda məcburi eniş edib

    İnfrastruktur
    • 23 dekabr, 2025
    • 09:56
    İki beynəlxalq reys Bakı aeroportunda məcburi eniş edib

    Finlandiyanın "Finnair" aviaşirkətinə məxsus, Helsinki – Puket marşrutu üzrə uçuş həyata keçirən hava gəmisinin kapitanı, göyərtədə olan sərnişinlərdən birinin səhhətinin qəfil pisləşməsi səbəbilə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna məcburi eniş üçün müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "Airbus A350" tipli hava gəmisi Bakı aeroportuna yerli vaxtla saat 00:54-də uğurla eniş edib. Dərhal sonra sərnişinə operativ şəkildə ilkin tibbi yardım göstərilib və o, şəhər klinikalarından birinə yerləşdirilib.

    Hava gəmisi saat 02:59-da uçuşunu təyinat məntəqəsinə davam etdirib.

    Bununla yanaşı, "Cargolux Airlines" aviaşirkətinə məxsus, Çjençjou – Aşqabad marşrutu üzrə hərəkət edən hava gəmisinin kapitanı, təyinat aeroportunda mövcud olan əlverişsiz meteoroloji şərait səbəbilə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna məcburi eniş sorğusu göndərib.

    "Boeing 747" tipli hava gəmisi Bakı aeroportuna yerli vaxtla saat 08:32-də təhlükəsiz şəkildə eniş edib.

    Bütün tədbirlər müəyyən edilmiş prosedurlara və beynəlxalq aviasiya təhlükəsizliyi standartlarına tam uyğun şəkildə həyata keçirilib.

    Bakı aeroportu məcburi eniş təyyarə
    Два международных рейса совершили вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев
    Two international flights make emergency landings at Heydar Aliyev International Airport

