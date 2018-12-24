Президент ОПЕК: Страны ОПЕК могут увеличить объем сокращения нефтепроизводства

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ При необходимости страны ОПЕК+ могут продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Планируемое снижение добычи было тщательно изучено, но если оно не сработает, то у нас всегда есть вариант созвать внеочередное заседание ОПЕК, как мы уже делали в прошлом", - сказал аль-Мазруи.

По его словам, в случае необходимости продления сделки еще на шесть месяцев, то ОПЕК+ сделает это, если потребуется сокращение - "мы всегда обсуждаем и приходим к взвешенному решению".

Министр, в то же время, отметил, что ОПЕК, возможно, в действительности будет перевыполнять условия сделки, поскольку в ряде стран наблюдается естественное снижение добычи нефти.

Напомним, что ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти в течение полугода суммарно для всех стран-участниц на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч - на страны, не входящие в организацию.