Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025

    Ягода Лазаревич: Сербия привержена развитию свободной торговли

    Экономика
    • 22 сентября, 2025
    • 10:29
    Ягода Лазаревич: Сербия привержена развитию свободной торговли

    Сербия ведет активную работу по расширению числа стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.

    Как сообщает Report, об этом заявила министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 25).

    "Мы, по-прежнему, очень сосредоточены на свободной торговле. С этой точки зрения мы были активно вовлечены в последние несколько лет и продолжаем заключать новые соглашения о свободной торговле. Мы стали второй европейской страной после Швейцарии с соглашением о свободной торговле с Китаем. Недавно вступило в силу наше соглашение с Египтом", - сказала министр.

    По ее словам, это все показывает, как маленькая страна может конкурировать и выдерживать все кризисы вокруг нее.

    Сербия министр AIIF-2025 Ягода Лазаревич
    Yaqoda Lazareviç: "Serbiya azad ticarətin inkişafına sadiqdir"
    Jagoda Lazarević: Serbia committed to advancing free trade

    Последние новости

    11:24

    Папикян: Минобороны Армении получает консультации от США, Франции и Греции

    В регионе
    11:20

    Камран Алиев: Азербайджан всегда был сторонником мира

    Происшествия
    11:18

    В ходе беспорядков на Филиппинах задержаны свыше 200 человек

    Другие страны
    11:13

    Министр: Сербия делает ставку на инфраструктуру для интеграции в евразийские коридоры

    Другие страны
    11:12

    FutureThink: Главное препятствие для инноваций - мышление, а не капитал

    Бизнес
    11:10

    Микаил Джаббаров: Направление Восток–Запад сохранит ключевое значение

    Бизнес
    11:08

    Посол: Представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира, - большая честь

    Внешняя политика
    11:02

    Швеция представила предвыборный бюджет с налоговыми льготами и ростом военных расходов

    Другие страны
    11:02

    Генпрокурор: Одним из стратегически важных вопросов является открытие Зангезурского коридора

    Происшествия
    Лента новостей