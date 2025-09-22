Ягода Лазаревич: Сербия привержена развитию свободной торговли

Сербия ведет активную работу по расширению числа стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.

Как сообщает Report, об этом заявила министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 25).

"Мы, по-прежнему, очень сосредоточены на свободной торговле. С этой точки зрения мы были активно вовлечены в последние несколько лет и продолжаем заключать новые соглашения о свободной торговле. Мы стали второй европейской страной после Швейцарии с соглашением о свободной торговле с Китаем. Недавно вступило в силу наше соглашение с Египтом", - сказала министр.

По ее словам, это все показывает, как маленькая страна может конкурировать и выдерживать все кризисы вокруг нее.