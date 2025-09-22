Yaqoda Lazareviç: "Serbiya azad ticarətin inkişafına sadiqdir"
22 sentyabr, 2025
- 10:45
Serbiya azad ticarət sazişləri imzaladığı ölkələrin sayının artırılması istiqamətində fəal iş aparır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Serbiyanın daxili və xarici ticarət naziri Yaqoda Lazareviç I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 25) çərçivəsində bildirib.
"Biz əvvəlki kimi azad ticarətə çox diqqət yetiririk. Bu baxımdan son bir neçə ildə qeyd olunan istiqamətdə fəal iş aparır və yeni sazişlər imzalamağa davam edirik. Biz İsveçrədən sonra Çinlə azad ticarət haqqında saziş imzalamış ikinci Avropa ölkəsiyik. Bu yaxınlarda Misirlə sazişimiz qüvvəyə minib", - nazir qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, bütün bunlar kiçik bir ölkənin rəqabət aparmaq və ətrafındakı bütün böhranlara davam gətirmək iqtidarında ola biləcəyini göstərir.
