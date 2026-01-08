Ильхам Алиев: В Азербайджане создается Система хранения энергии на основе аккумуляторных батарей

В Азербайджане впервые в истории создается Система хранения энергии на основе аккумуляторных батарей.

Как передает "Report", об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной компанией "ACWA Power", состоявшейся во дворце "Гюлистан".

"Что касается планов на будущее, то, учитывая, что наш потенциал возобновляемой энергии намного возрастет, нам, конечно, необходимо создать инфраструктуру для ее хранения. С этой целью в нашей стране впервые в истории создается Система хранения энергии на основе аккумуляторных батарей. Мощность первого проекта – 250 мегаватт. Его за свой счет реализует "АзерЭнержи". Однако наш растущий потенциал потребует еще большего увеличения количества таких систем хранения энергии на основе батарей, и я приглашаю к этой работе и иностранных инвесторов.

Что касается генерирующих мощностей, достаточно сказать, что на основе подписанных контрактов к 2030 году будут построены ветровые и солнечные электростанции мощностью 6 гигаватт, а к 2032 году – 8 гигаватт. Если добавить потенциал гидроэлектростанций, наш потенциал, конечно же, еще больше возрастет. За последние пять лет за счет государственных средств мы построили в Карабахе и Восточном Зангезуре около 40 малых гидроэлектростанций. Сегодня их совокупный потенциал превышает 300 мегаватт", - заявил глава государства.