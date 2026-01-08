Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ИКТ
    • 08 января, 2026
    • 13:13
    Президент Азербайджана пригласил местных и иностранных инвесторов инвестировать в сферу ИИ

    Азербайджан станет очень надежной страной региона, обладающей большой генерирующей мощностью.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон".

    "Я в этом не сомневаюсь. Поэтому приглашаю зарубежных инвесторов к работе как в этом секторе, так и в других секторах, требующих большие объемы электроэнергии. В частности, приглашаю инвестировать в сферу искусственного интеллекта, создание дата-центров и другие отрасли, нуждающиеся в больших энергетических мощностях. Приглашаю также азербайджанские компании", - сказал он.

    Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане сложился прекрасный инвестиционный климат. "Мы смогли привлечь в нашу страну более 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Сегодня финансовое положение нашей страны очень позитивное. Я недавно очень подробно говорил об этом. Должен лишь отметить, что проводимые нами в этой сфере реформы, достигнутые успехи оцениваются и ведущими рейтинговыми агентствами мира. Неслучайно наш кредитный рейтинг сегодня еще более повысился – до инвестиционного уровня с положительным прогнозом", - добавил он.

    Azərbaycan Prezidenti xarici və yerli investorları süni intellekt sahəsinə investisiya qoymağa dəvət edir

