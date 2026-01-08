Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент: Сегодня генерирующие мощности Азербайджана достигают 10 тысяч мегаватт

    Энергетика
    • 08 января, 2026
    • 13:19
    Президент: Сегодня генерирующие мощности Азербайджана достигают 10 тысяч мегаватт

    Сегодня генерирующие мощности Азербайджана составляют примерно 10 тысяч мегаватт.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power, состоявшейся во дворце "Гюлистан".

    По словам главы государства, модернизация, развитие энергетической системы Азербайджана в последние годы были определены в качестве одного из основных приоритетов.

    "За последние 20 лет созданные в нашей стране генерирующие мощности по сравнению со всем предыдущим периодом увеличились примерно в три раза. Сегодня наши генерирующие мощности составляют примерно 10 тысяч мегаватт. Это, если можно так выразиться, исторический рекорд. Однако, учитывая, что в предстоящие годы будет создано много новых генерирующих мощностей по выработке возобновляемой энергии, эта цифра, безусловно, увеличится, что позволит нам на должном уровне удовлетворять растущий внутренний спрос, а также экспортировать электроэнергию в еще больших объемах", - сказал президент.

    Лента новостей