    В Софии пройдет заседание азербайджано-болгарской МПК

    Экономика
    • 30 октября, 2025
    • 14:56
    В Софии пройдет заседание азербайджано-болгарской МПК

    Азербайджан и Болгария на седьмом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) обсудят вопросы расширения сотрудничества в различных областях экономики.

    Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, заседание МПК состоится в Софии 31 октября.

    Сопредседателями комиссии являются министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и министр энергетики Болгарии Жечо Станков.

    Ожидается, что комиссия определит скоординированные меры по расширению деловых связей между двумя странами в различных областях, представляющих взаимный интерес.

    "Мероприятие предоставит возможность представителям таких отраслей, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика, перерабатывающая промышленность, производство оборудования для пищевой промышленности, текстильная отрасль и др. встретиться с потенциальными партнерами, обменяться идеями и установить прямые контакты для взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.

    Основная цель мероприятия - содействие экономической устойчивости компаний и создание благоприятных условий для реализации выгодных сделок и долгосрочного партнерства.

    В информации отмечается также, что Болгария заинтересована в поставках дополнительных объемов природного газа из Азербайджана и выражает поддержку будущему расширению Южного газового коридора.

    "Болгария активно работает и над развитием Вертикального газового коридора как стратегического проекта для Юго-Восточной, Центральной и Восточной Европы. Кроме того, Болгария является партнером в проекте "Зелёный энергетический коридор", направленном на использование возможностей производства энергии из возобновляемых источников в Каспийском регионе", - отмечают издания со ссылкой на болгарское правительство.

    Сегодня в рамках МПК пройдет болгаро-азербайджанский бизнес-форум с проведением встреч формата B2B, направленных на укрепление и развитие двусторонних торгово-экономических связей.

    Sofiyada Azərbaycan-Bolqarıstan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək
    Azerbaijan and Bulgaria to discuss expanded economic cooperation in Sofia

