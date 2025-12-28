В Турции за неделю изъяли свыше 350 кг наркотиков, задержаны сотни человек

В Турции в рамках операций, проведенных в течение прошедшей недели, было изъято 354,5 кг наркотических веществ, 647 798 психотропных таблеток, задержаны 768 подозреваемых.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, операции были проведены в Газиантепе, Анкаре, Конье, Мерсине, Адане, Измире, Самсуне, Бурсе, Стамбуле, Кайсери, Анталье, а также других крупных городах.

В операциях принимали участие почти 3 тыс. сотрудников личного состава, 17 воздушно-транспортных систем и 43 собаки.