    В Турции за неделю изъяли свыше 350 кг наркотиков, задержаны сотни человек

    В регионе
    • 28 декабря, 2025
    • 14:49
    В Турции за неделю изъяли свыше 350 кг наркотиков, задержаны сотни человек

    В Турции в рамках операций, проведенных в течение прошедшей недели, было изъято 354,5 кг наркотических веществ, 647 798 психотропных таблеток, задержаны 768 подозреваемых.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

    По его словам, операции были проведены в Газиантепе, Анкаре, Конье, Мерсине, Адане, Измире, Самсуне, Бурсе, Стамбуле, Кайсери, Анталье, а также других крупных городах.

    В операциях принимали участие почти 3 тыс. сотрудников личного состава, 17 воздушно-транспортных систем и 43 собаки.

    Türkiyədə bir həftədə 354,5 kq narkotik maddə aşkarlanıb, 768 nəfər saxlanılıb

