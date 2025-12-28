Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МВД Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с непогодой

    Инфраструктура
    • 28 декабря, 2025
    • 15:19
    МВД Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с непогодой

    В связи с нестабильными погодными условиями на территории Азербайджана, особенно в горных и предгорных районах, сотрудники полиции перешли на усиленный режим работы.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, также продолжаются соответствующие меры для обеспечения безопасности на освобожденных от оккупации территориях.

    Сотрудники ведомства и других профильных госструктур круглосуточно проводят очистительные работы на заснеженных территориях для обеспечения безопасного передвижения автомобилей и пешеходов.

    Гражданам оперативно оказывается необходимая помощь.

    МВД Азербайджана полиция усиленный режим работы снег
    Фото
    DİN əməkdaşları hava şəraiti ilə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparırlar
    Фото
    Azerbaijan's traffic police issue advisory to drivers planning trips to mountainous districts

    Последние новости

    15:56

    В Шаруре ряд сел остались без газа из-за повреждения газопровода при ДТП

    Энергетика
    15:49

    В Баку арестовали автохулигана

    Происшествия
    15:49

    МАГАТЭ: РФ и Украина установили локальное перемирие для ремонта ЗАЭС

    Другие страны
    15:44

    Китай подключил к национальной электросети крупнейшую солнечную станцию на воде

    Другие страны
    15:41
    Фото

    В Каире отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Диаспора
    15:28

    Истребитель Bayraktar KIZILELMA совершил успешный полет

    В регионе
    15:19
    Фото

    МВД Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с непогодой

    Инфраструктура
    15:04

    Латвия вышла из конвенции, запрещающей противопехотные мины

    Другие страны
    14:49
    Видео

    В Турции за неделю изъяли свыше 350 кг наркотиков, задержаны сотни человек

    В регионе
    Лента новостей