МВД Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с непогодой

В связи с нестабильными погодными условиями на территории Азербайджана, особенно в горных и предгорных районах, сотрудники полиции перешли на усиленный режим работы.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, также продолжаются соответствующие меры для обеспечения безопасности на освобожденных от оккупации территориях.

Сотрудники ведомства и других профильных госструктур круглосуточно проводят очистительные работы на заснеженных территориях для обеспечения безопасного передвижения автомобилей и пешеходов.

Гражданам оперативно оказывается необходимая помощь.