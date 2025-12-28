МВД Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с непогодой
Инфраструктура
- 28 декабря, 2025
- 15:19
В связи с нестабильными погодными условиями на территории Азербайджана, особенно в горных и предгорных районах, сотрудники полиции перешли на усиленный режим работы.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, также продолжаются соответствующие меры для обеспечения безопасности на освобожденных от оккупации территориях.
Сотрудники ведомства и других профильных госструктур круглосуточно проводят очистительные работы на заснеженных территориях для обеспечения безопасного передвижения автомобилей и пешеходов.
Гражданам оперативно оказывается необходимая помощь.
