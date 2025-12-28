Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 28 декабря, 2025
    • 13:55
    Дорожная полиция Азербайджана обратилась к гражданам, планирующим поездки в горные регионы

    Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к гражданам, планирующим поездки на личном транспорте в горные регионы республики.

    Как передает Report, в дорожной полиции напомнили, что в настоящее время в ряде горных и предгорных районов страны наблюдается нестабильная погода, снегопад, туман, а также гололедица на дорогах, что требует повышенного внимания и более ответственного подхода с точки зрения безопасности дорожного движения.

    "Проводимые наблюдения показывают, что в условиях снега и обледенения дорожного покрытия дорожно-транспортные происшествия чаще происходят с участием лиц, не имеющих достаточного опыта вождения в горных районах, в частности среди водителей, не готовых к сложным дорожным условиям. Это еще раз показывает, что управление автомобилем в сложных погодных условиях, характерных для горных районов, требует правильной предварительной оценки рисков, принятия решений в соответствии с ситуацией и особого опыта.

    Обращаем внимание водителей, что перед поездкой в горные районы необходимо получить информацию о погодных и дорожных условиях, уделять особое внимание технической исправности транспортного средства.

    На заснеженных и обледенелых участках дороги важно соблюдать безопасную дистанцию, избегать внезапных маневров и резкого торможения, использовать сезонные шины. В условиях тумана необходимо использовать соответствующие осветительные приборы. Водителям, не имеющим достаточного опыта вождения в сложных погодных условиях, в том числе женщинам-водителям, рекомендуется быть более осторожными, а при отсутствии необходимости откладывать поездки", - указали в дорожной полиции.

