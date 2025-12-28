Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Латвия вышла из конвенции, запрещающей противопехотные мины

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 15:04
    Латвия вышла из конвенции, запрещающей противопехотные мины

    Латвия со вчерашнего дня официально вышла из конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция).

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.

    "27 декабря вступило в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин", - сказала она.

    Она пояснила, что 27 июня генеральному секретарю ООН был представлен документ о выходе Латвии из Оттавской конвенции. Согласно конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи вышеупомянутого документа.

    Таким образом, с 27 декабря 2025 года Латвия получает возможность приобретать, производить и использовать противопехотные мины. Республика являлась участницей конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении с 2005 года.

    Уведомления государствам-членам ООН о выходе из Оттавской конвенции направили также Польша, Эстония и Финляндия.

    Латвия Конвенция ООН противопехотные мины
    Latvia withdraws from convention banning anti-personnel mines

    Последние новости

    15:56

    В Шаруре ряд сел остались без газа из-за повреждения газопровода при ДТП

    Энергетика
    15:49

    В Баку арестовали автохулигана

    Происшествия
    15:49

    МАГАТЭ: РФ и Украина установили локальное перемирие для ремонта ЗАЭС

    Другие страны
    15:44

    Китай подключил к национальной электросети крупнейшую солнечную станцию на воде

    Другие страны
    15:41
    Фото

    В Каире отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Диаспора
    15:28

    Истребитель Bayraktar KIZILELMA совершил успешный полет

    В регионе
    15:19
    Фото

    МВД Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с непогодой

    Инфраструктура
    15:04

    Латвия вышла из конвенции, запрещающей противопехотные мины

    Другие страны
    14:49
    Видео

    В Турции за неделю изъяли свыше 350 кг наркотиков, задержаны сотни человек

    В регионе
    Лента новостей