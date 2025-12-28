Латвия вышла из конвенции, запрещающей противопехотные мины

Латвия со вчерашнего дня официально вышла из конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.

"27 декабря вступило в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин", - сказала она.

Она пояснила, что 27 июня генеральному секретарю ООН был представлен документ о выходе Латвии из Оттавской конвенции. Согласно конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи вышеупомянутого документа.

Таким образом, с 27 декабря 2025 года Латвия получает возможность приобретать, производить и использовать противопехотные мины. Республика являлась участницей конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении с 2005 года.

Уведомления государствам-членам ООН о выходе из Оттавской конвенции направили также Польша, Эстония и Финляндия.