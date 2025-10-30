Sofiyada Azərbaycan-Bolqarıstan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək
- 30 oktyabr, 2025
- 15:10
Azərbaycan və Bolqarıstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyasının 7-ci iclasında iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə ediləcək.
"Report"un Bolqarıstan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, komissiyanın iclası oktyabrın 31-də Sofiyada keçiriləcək.
Komissiyanın həmsədrləri Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov və Bolqarıstanın energetika naziri Jeço Stankovdur.
Komissiyanın iki ölkə arasında qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi üzrə əlaqələndirilmiş tədbirlər müəyyən etməsi gözlənilir.
"Tədbir kənd təsərrüfatı, əczaçılıq, emal sənayesi, qida sənayesi üçün avadanlıq istehsalı, tekstil sənayesi və s. kimi sahələrin nümayəndələrinə potensial tərəfdaşlarla görüşmək, fikir mübadiləsi aparmaq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq üçün birbaşa əlaqələr qurmaq imkanı verəcək", - məlumatda bildirilib.
Tədbirin əsas məqsədi şirkətlərin iqtisadi dayanıqlığının təmin edilməsi və sərfəli sövdələşmələrin və uzunmüddətli tərəfdaşlığın həyata keçirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır.
Məlumatda, həmçinin qeyd olunub ki, Bolqarıstan Azərbaycandan əlavə həcmdə təbii qaz tədarükündə maraqlıdır və Cənub Qaz Dəhlizinin gələcək genişləndirilməsinə dəstək ifadə edir.
Bu gün Hökumətlərarası Komissiya çərçivəsində ikitərəfli ticari-iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi və inkişafına yönəlmiş B2B formatında görüşlərlə Bolqarıstan-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək.