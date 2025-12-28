Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 декабря, 2025
    • 15:41
    В Каире отметили День солидарности азербайджанцев мира

    В Каирском центре египетско-азербайджанской дружбы прошло мероприятие, посвященное 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов, председатель правления Общества дружбы Сеймур Насиров, азербайджанцы, проживающие в египетской столице.

    На открытии церемонии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Египта.

    С. Насиров кратко рассказал об истории Дня солидарности азербайджанцев мира. Он отметил, что этот знаменательный день был объявлен общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Он рассказал о деятельности азербайджанской общины, а также Египетско-азербайджанского общества дружбы.

    Э. Полухов отметил, что этот исторический день, объявленный великим лидером, определил направление для будущего нашего народа. Дипломат отметил, что уходящий 2025 год запомнился яркими событиями с точки зрения развития египетско-азербайджанских отношений. Было подчеркнуто, что участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в большом международном саммите в Шарм-эль-Шейхе, посвященном ситуации в секторе Газа после войны, по приглашению президентов США и Египта, стало знаменательным событием. Касаясь развития двусторонних экономических связей, посол отметил важность в этом контексте прошедшего недавно в Каире шестого заседания Совместной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом.

    В завершение мероприятия студенты, обучающиеся в Египетско-азербайджанском обществе дружбы, прочитали патриотические стихи на азербайджанском языке. Затем для гостей был организован прием.

