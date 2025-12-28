El Pais: США разорвали в 2025 году свой союз с Европой

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    28 декабря, 2025
    14:33
    США разорвали свой давний союз с Европой в текущем году.

    Как передает Report, такое мнение озвучено в статье испанской газеты El Pais.

    "Оглядываясь на прошедший год, то одной новости достаточно, чтобы сделать его символом нашей эпохи: в 2025 году США разорвали свой давний восьмидесятилетний союз с Европой - вероятно, самый продолжительный в истории", - отмечает автор материала.

    "Американские войска не собрали чемоданы и не закрыли ни одну из своих баз, по крайней мере, пока, - говорится в статье. - Североатлантический альянс по-прежнему существует на бумаге".

    Несмотря на это, как уточняется, второй срок Дональда Трампа на посту президента США отмечен враждебностью по отношению к европейцам. Кроме того, подчеркивает издание, на данном этапе вызывает сомнение, является ли статья 5 Североатлантического договора о коллективной обороне чем-то большим, чем пустой декларацией.

    В опубликованной 5 декабря обновленной Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой. В американской администрации в связи с этим выразили сомнения в том, что ряд европейских стран будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками США.

    Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Европы. В целом, как заявлял он в интервью изданию Politico, ему нравится "нынешний состав" ведущих политиков европейских стран. Однако они, по мнению американского лидера, "плохо справляются со своей работой". Он указывал, что в будущем будет поддерживать европейских политиков, которых считает более подходящими. Трамп также вновь раскритиковал иммиграционную политику европейских стран, которая, по его словам, в будущем сделает многие из них "нежизнеспособными государствами".

