Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Нахчыване проходит II Азербайджано-турецкий региональный экономический форум

    Экономика
    • 03 декабря, 2025
    • 13:16
    В Нахчыване проходит II Азербайджано-турецкий региональный экономический форум

    В Нахчыване проходит II Азербайджано-турецкий региональный экономический форум.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, форум проходит при организации Министерства экономики НАР и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA).

    В форуме принимают участие представители государственного и частного секторов Нахчыванской АР и турецких провинций Карс, Игдыр, Ардахан.

    В рамках форума запланировано проведение презентаций и B2B-встреч.

    Нахчыван экономический форум Азербайджан Турция
    Naxçıvanda 2-ci Azərbaycan–Türkiyə Regional İqtisadi Forumu keçirilir
    2nd Azerbaijan–Türkiye Regional Economic Forum kicks off in Nakhchivan
    Elvis

    Последние новости

    13:24

    В Узбекистане в результате пожара в кафе погибли три человека

    В регионе
    13:17

    В ТК Азербайджана вводится понятие "работник с семейными обязанностями"

    Милли Меджлис
    13:16

    В Нахчыване проходит II Азербайджано-турецкий региональный экономический форум

    Экономика
    13:14

    Фон дер Ляйен заявила о наступлении "эры полной энергетической независимости" ЕС от России

    Энергетика
    13:11

    Великобритания выделит £10 млн на восстановление энергосистемы Украины

    Другие страны
    13:07

    В Азербайджане можно будет заключать срочные трудовые договоры со стажерами и иностранцами

    Милли Меджлис
    13:06

    День государственного суверенитета в Азербайджане будет считаться праздником

    Милли Меджлис
    13:02

    В Трудовой кодекс добавляется понятие "Удаленная работа"

    Милли Меджлис
    12:59

    В Азербайджане мужчинам могут предоставить оплачиваемый отпуск по рождению ребенка

    Милли Меджлис
    Лента новостей