В Нахчыване проходит II Азербайджано-турецкий региональный экономический форум
Экономика
- 03 декабря, 2025
- 13:16
В Нахчыване проходит II Азербайджано-турецкий региональный экономический форум.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, форум проходит при организации Министерства экономики НАР и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA).
В форуме принимают участие представители государственного и частного секторов Нахчыванской АР и турецких провинций Карс, Игдыр, Ардахан.
В рамках форума запланировано проведение презентаций и B2B-встреч.
