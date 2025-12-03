Naxçıvanda 2-ci Azərbaycan–Türkiyə Regional İqtisadi Forumu keçirilir
İqtisadiyyat
03 dekabr, 2025
- 12:49
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) İqtisadiyyat Nazirliyi və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvanda 2-ci Azərbaycan–Türkiyə Regional İqtisadi Forumu keçirilir.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, forumda Naxçıvan MR, eləcə də Türkiyənin Qars, İğdır və Ardahan vilayətlərinin dövlət və özəl sektor nümayəndələri iştirak edir.
Forum çərçivəsində təqdimatlar, müzakirələr və B2B görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
