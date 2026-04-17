Производство дисплеев наладят в промпарке в Сумгайыте

Производство дисплеев планируется наладить на территории Сумгайытского промышленного парка.

Как передает Report, в пятницу в рамках Азербайджано-российского делового совета подписано соглашение между АО "Технополис "Химград" и АО " Некст-Т", "ГК NexTouch" о получении статуса резидента Сумгайытского промышленного парка.

Подписи под документом поставили генеральный директор АО " Некст-Т", "ГК NexTouch" Владимир Крикушенко и генеральный директор АО " Технополис "Химград" Айрат Гиззатуллин.