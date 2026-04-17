Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq
Xarici siyasət
- 17 aprel, 2026
- 13:02
Sumqayıt Sənaye Parkının ərazisində displey istehsalının təşkil edilməsi planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu gün Bakıda keçirilən Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurası çərçivəsində "Texnopolis "Ximqrad" SC və " Nekst-T" SC, "NexTouch ŞQ" arasında Sumqayıt Sənaye Parkının rezidenti statusunun alınması haqqında saziş imzalanıb.
Sənədi "Nekst-T", "NexTouch ŞQ"nin baş direktoru Vladimir Krikuşenko və "Texnopolis "Ximqrad"ın baş direktoru Ayrat Qizzatullin imzalayıblar.
