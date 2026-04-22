Президент Азербайджана: За последние 20 лет в нашу экономику вложено более 350 млрд долларов
Экономика
- 22 апреля, 2026
- 21:21
За последние 20 лет в нашу экономику было вложено более 350 млрд долларов, причем почти половина этой суммы – 170 млрд долларов – приходится на инвестиции из иностранных источников.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.
"Таким образом, создание благоприятного для инвестиций делового климата также было одной из поставленных перед нами задач, и она в основном решена", – сказал глава государства.
