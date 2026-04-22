Prezident: Son 20 ildə iqtisadiyyatımıza 350 milyard dollardan çox investisiya qoyulub
İqtisadiyyat
- 22 aprel, 2026
- 21:05
Son iyirmi il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 350 milyard ABŞ dollarından çox investisiya qoyulub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Azərbaycan-Latviya biznes-forumunda deyib.
"Son iyirmi il ərzində iqtisadiyyatımıza 350 milyard ABŞ dollarından çox investisiya qoyulub ki, bunun da təqribən yarısı – 170 milyard ABŞ dolları xarici mənbələrdən gələn investisiyalardır", - İlham Əliyev bildirib və əlavə edib ki, investisiya üçün əlverişli mühitin yaradılması qarşıda duran hədəflərdən biri idi və buna böyük mənada nail olunub.
