Президент Азербайджана: Наши валютные и золотые резервы превышают внешний долг более чем в 18 раз
Экономика
- 22 апреля, 2026
- 21:06
План по сокращению внешнего долга, я считаю, выполнен. Наш внешний долг составляет 6,1 процента от ВВП.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.
Глава государства отметил, что валютные и золотые резервы Азербайджана превышают внешний долг более чем в 18 раз.
"Иными словами, мы можем обнулить наши внешние обязательства, вероятно, в течение пары месяцев", – добавил Президент.
