Президент Азербайджана: Наши валютные и золотые резервы превышают внешний долг более чем в 18 раз

План по сокращению внешнего долга, я считаю, выполнен. Наш внешний долг составляет 6,1 процента от ВВП.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

Глава государства отметил, что валютные и золотые резервы Азербайджана превышают внешний долг более чем в 18 раз.

"Иными словами, мы можем обнулить наши внешние обязательства, вероятно, в течение пары месяцев", – добавил Президент.