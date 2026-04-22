Ильхам Алиев
    • 22 апреля, 2026
    • 21:06
    Президент Азербайджана: Наши валютные и золотые резервы превышают внешний долг более чем в 18 раз

    План по сокращению внешнего долга, я считаю, выполнен. Наш внешний долг составляет 6,1 процента от ВВП.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

    Глава государства отметил, что валютные и золотые резервы Азербайджана превышают внешний долг более чем в 18 раз.

    "Иными словами, мы можем обнулить наши внешние обязательства, вероятно, в течение пары месяцев", – добавил Президент.

    Prezident: Valyuta və qızıl ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 18 dəfədən çox üstələyir
    President of Azerbaijan: Our currency and gold reserves exceed the foreign debt by more than 18 times

